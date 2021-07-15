Причина смерти Петра Мамонова: артист умер от осложнений коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

15 июля 2021 года умер Петр Мамонов — российский актер и музыкант. Стала известна причина смерти Петра Мамонова.

По информации источника kp.ru, советский и российский рок-музыкант, актер, поэт, радиоведущий, основатель группы "Звуки Му" скончался от осложнений при коронавирусной инфекции.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Будучи старшеклассником, вместе со сверстниками собрал дворовый ансамбль "Экспресс", исполнявший сильно искажённые хиты The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin.

В начале 1984 года группа "Звуки Му" впервые выступила на сцене перед большим скоплением зрителей, это произошло в 300-местном актовом зале спецшколы № 30. После этого Мамонов познакомился с участниками групп "Центр", "Браво", "Аквариум", "Зоопарк", "Кино". Прославилась группа в 1988 году, когда выпустила два студийных альбома. "Звуки Му" гастролировали не только по СССР, но и по Франции, Германии, Великобритании. Также Мамонов снялся в двух фильмах Павла Лунгина — "Такси-блюз" и "Остров".