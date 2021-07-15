Врач объяснила, что делать, если перед второй прививкой в пунктах нет вашей вакцины

Елена Малинникова объяснила, что делать, если перед второй прививкой в пунктах нет вашей вакцины Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук, профессор Елена Малинникова в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказала, что делать, если перед второй прививкой в пунктах нет вашей вакцины.

- Сегодня мы рекомендуем: если вы начали вакцинацию одним препаратом, то, конечно же, лучше привиться обоими компонентами именно данной вакцины (исследований сочетания различных российских вакцин пока не проводилось. - Ред.). При этом допустим интервал между двумя инъекциями не только 21 день, срок может быть и больше: 30, 35 и даже 40-42 дня допустимо. Лучше дождаться, — сказала специалист в разговоре с kp.ru.

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