Профессор дала россиянам четыре совета в жару

Наталья Пшеничная дала россиянам четыре совета в жару Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная в эфире Радио "Комсомольская правда" дала четыре совета, что делать при высокой температуре воздуха.

- Хочу призвать всех поберечь себя, принять все меры, чтобы не перегреваться, — сказала она kp.ru.

Специалист посоветовала не злоупотреблять загаром и избегать прямых солнечных лучей. Также необходимо пить больше жидкости: лучше всего подойдет прохладная, но не ледяная вода. Кроме того, россиянам посоветовали прикрывать открытые части тела хлопковой или льняной одеждой и носить головные уборы.

Напомним, Наталья Пшеничная в разговоре с kp.ru рассказала, как жара повлияла на заболеваемость коронавирусной инфекцией, а также дала советы, как съездить в отпуск и при этом заразиться COVID-19.