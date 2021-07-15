Актер Жижикин эмоционально отреагировал на смерть Мамонова: «Да елы-палы, ядреный год!» Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Российский и американский актер Игорь Жижикин много лет дружил с Петром Мамоновым, но новости о госпитализации музыканта прошли мимо него.

Он не знал о том, что Петр Николаевич скончался 15 июля от коронавируса и собирался к нему в гости в деревню. Планировал погостить пару дней, пообщаться, зарядиться необычной аурой Мамонова.

- Вы что, серьезно? Вы уверены, это не болтовня какая-то? Да елы-палы, ядреный год! Как же так, он же живет с женой за городом, где он его зацепил? Вот вы мне, конечно, принесли. Я клянусь, вчера только вспомнил и думаю, что надо Петру Николаевичу позвонить, поехать к нему за город на день-два, потому что я всегда, когда к нему езжу, у меня аура всегда другая заряжается, — сказал актер в беседе с телеканалом «360».

В свою очередь директор клуба «Камчатка», заведующий фонотекой Ленинградского рок-клуба, музыкальный продюсер Сергей Фирсов поделился теплыми воспоминаниями об ушедшем музыканте.

Фирсов отметил, что Петр Мамонов был очень интересным, необычным и ярким человеком. Он несколько раз встречался с основателем группы «Звуки Му» на концертах и всегда оставался под впечатлением.

- На концертах много раз бывал. Величайший был человек, будет очень не хватать его, — поделился Фирсов с Life.ru.

Новости о смерти Петра Мамонова сообщила его жена Ольга. Последние две недели музыкант лежал в реанимации, был в коме.