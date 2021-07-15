Цех завода по производству кабеля загорелся в Хабаровске

В Хабаровске горит цех завода по производству кабеля

В пресс-службе МЧС России сообщили о пожаре в цеху завода по производству кабеля в Хабаровске. Сообщение о возгорании поступило в 19:37 по московскому времени.

- По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит цех на площади 1 000 кв. м., — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Также сообщается, что пожар удалось локализовать. К тушению привлекли 32 человека и девять единиц техники.

Завод является одним из крупнейших предприятий Хабаровска. При нем сложился целый микрорайон, где живут сотрудники завода.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области сообщила о ликвидации крупного пожара в городе, где загорелось двухэтажное здание отеля. 32 спасателя и 8 машин боролись с пожаром больше двух с половиной часов. К счастью, никто из людей в ЧП не пострадал, не потребовалась и эвакуация. Но для размещения рукавов с водой пришлось перекрывать движение на улице.