В ЮАР сообщили о подготовке госпереворота в стране

Власти ЮАР сообщили о подготовке госпереворота в стране Фото: REUTERS

Заместитель министра государственной безопасности ЮАР Зизи Кодва сообщил, что организаторы беспорядков в стране планировали свергнуть нынешнюю власть.

- План состоял в том, чтобы за счет радикальных действий и агитации свергнуть нынешнее правительство ЮАР, — приводит слова Кодвы местная новостная служба EWN.

Также сообщается, что у властей страны есть список всех организаторов беспорядков. Среди них — дочь находящегося в тюрьме бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы - Дудузилу.

С 8 июля 2021 года сторонники заключенного в тюрьму экс-главы государства Джейкоба Зумы начали устраивать беспорядки. Митингующие объявили о начале кампании "Свободу Зуме", чтобы добиться скорейшего освобождения политика, и призвали местных жителей выйти на акции протеста. Сообщалось о гибели 11 человек в давке, которая возникла при разграблении торгового центра в пригороде Йоханнесбурга (провинция Гаутенг).