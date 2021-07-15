Аваков покинул должность главы МВД Украины из-за просьбы Зеленского. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил журналистам, что Арсен Аваков ушел с поста главы МВД страны по просьбе президента Владимира Зеленского.

"Решение президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку, Арсен Борисович принял это решение", — сказал Геращенко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, решение было "абсолютно спокойным, взвешенным", о нем знали в узком кругу. Он отметил также, что уход Авакова никак не связан с визитом и встречей временного поверенного США Джорджа Кента.

Аваков во вторник, 13 июля, написал заявление об отставке, после чего был уволен Верховной Радой. На должность главы МВД назначен председатель комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Напомним, что Аваков пришел на службу главы МВД 27 февраля 2014 года, а летом 2019-го его переназначили на эту должность. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти.

На Украине неоднократно проходили акции с требованием уволить Авакова с должности. По версии митингующих, он халатно отнесся к расследованию убийств журналиста Павла Шеремета в 2016 году и экс-советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в 2018-м.