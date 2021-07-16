Певица Джоанна Стингрей вспомнила лучшие моменты встреч с Петром Мамоновым

Петр Мамонов скончался 15 июля. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Журналисты радио "КП" пообщались с Джоанной Стингрей, американской певицей и музыкальным продюсером, которая была близкой знакомой умершего лидера "Звуки Му" Петра Мамонова. Она рассказала о первой встречи и общении с коллективом.

- Да, по-моему, это было в Минске, где у них была репетиция, группа «Звуки Му». Я сняла видео. Это было первый раз. У меня был шок, как двигается его тело, как он делал. Это был большой спектакль, - сказала Стингрей.

Она отметила, что во время репетиции многого не поняла.

- Но я чувствовала, что он как икона. Он делал что-то специально, я чувствовала столько энергии. Когда я видела эту репетицию, там никого не было, только музыканты и я. Я делала видеосъемку. И он играл, как будто это был большой концерт на стадионе. Он был волшебник, как он двигался! И его голос. Он кричал. И это было настолько странно для меня. Но это было что-то важно. Было понятно, что это было искусство, это была фантастика, - вспомнила певица.

Ранее, 15 июля, kp.ru сообщал о смерти Петра Мамонова. Причиной кончины певца и актера стала коронавирусная инфекция. Он две недели провел в коме. О смерти артиста сообщала его жена Ольга.