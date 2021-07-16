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Общество16 июля 2021 0:47

Режиссер Павел Лунгин вспомнил совместные моменты работы с Петром Мамоновым

Лидер группы "Звуки Му" скончался 15 июля от коронавируса
Анастасия РЫШКОВА
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Лидер группы "Звуки Му" скончался 15 июля от коронавируса.

Лидер группы "Звуки Му" скончался 15 июля от коронавируса.

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В разговоре с журналистами радио "КП" прокомментировал смерть Петра Мамонова режиссер Павел Семенович Лунгин. Он отметил, что в Мамонове он видел прежде всего уникальную личность, которая все время находится в творческих мучениях.

- Художественную, честную внутренне, честную в саморазрушении, честную в поисках истины и Бога. Его человеческий масштаб был необыкновенным. И три фильма, которые мы сделали с ним, - это «Такси-блюз», «Остров» и «Царь», все они какие-то получились из-за Петиного присутствия необыкновенные. Поэтому я надеялся сделать четвертый фильм с ним. Он всегда мечтал сыграть в детском сказке какого-то волшебника. Но вот, видите, ковид у него, - сказал Лунгин журналистам радио "КП".

Режиссер высоко оценил работу Мамонова в фильме "Царь", где по его словам, он "не играл, а жил" ролью Ивана Грозного.

- Я ничего похожего не видел такого масштаба, с такой личностью мне не удалось больше встретиться, - сказал Лунгин.

- Он мне верил, а я ему верил. Есть особый тип отношений. Сегодня горький день, - сказал режиссер.

Напомним, что Петр Мамонов скончался 15 июля от коронавируса. О его смерти сообщила жена Мамонова - Ольга. Артист две недели провел в коме, но так и не пришел в себя.