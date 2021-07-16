На Эйфелеву башня смогут попасть с 21 июля только привитые от COVID-19 гости. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эйфелева башня в Париже откроется для посещения 16 июля. Об этом в четверг сообщается на ее официальном сайте.

«Мы готовимся разбудить престарелую леди с элегантностью и заботой, поскольку она проспала 250 дней из-за режима самоизоляции», — сказал глава компании-оператора башни Жан-Франсуа Мартин газете «Le Figaro».

До 20 июля Эйфелева башня будет работать для всех, но с 21 июля вход будет запрещен непривитым от ковида гражданам. Мартин отметил, что такая норма будет введена в ближайшее время для всех достопримечательностей страны.

Для возобновления работы Эйфелевой башни на работу вернули 350 работников. Число посетителей после открытия будет ограничено 10 тыс. в день. Причина — правила социальной дистанции при пандемии коронавируса.

Из-за ковида Эйфелеву башню несколько раз закрывали. Последний раз — в октябре прошлого года. Тогда оператор указывал, что причиной стало падение посещаемости.