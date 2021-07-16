Последние новости на утро 16 июля 2021: Байден и Меркель одобрили "Вашингтонскую декларацию"

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По итогам общей пресс-конференции американский президент Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель одобрили "Вашингтонскую декларацию". Президент США подчеркнул, что обе страны понимают, что демократии обеих стран могут удовлетворить потребности людей во второй четверти XXI века. Он подчеркнул, что демократические принципы и всеобщие права будут отстаиваться.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса. Он считает, что отказываться от этой теории возникновения инфекции преждевременно. Гебрейесус отметил, что властям Китая следовало бы более открыто и "прозрачно" сотрудничать по этому вопросу.

Президент США Джо Байден во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что введение санкций против "Северного потока — 2" не имело смысла. Во время его инаугурации газопровод был завершен уже на 90%.

В свою очередь глава ФРГ отметила, что газопровод "Северный поток - 2" является дополнительным проектом и не замещает украинский транзит. Она подчеркнула, что Украина остается транзитной страной для природного газа, и у нее, как у любой другой страны, есть право на территориальный суверенитет.

Власти округа Арвайлер на западе Германии сообщили, что более 1 тысячи человек пропали без вести после сильных наводнений, ставших следствием проливных дождей, начавшихся в понедельник. Сообщение распространила пресс-служба округа.

Эйфелева башня в Париже откроется для посещения 16 июля. Об этом сообщил глава компании-оператора башни Жан-Франсуа Мартин. До 20 июля Эйфелева башня будет работать для всех, но с 21 июля вход будет запрещен непривитым от ковида гражданам. Мартин отметил, что такая норма будет введена в ближайшее время для всех достопримечательностей страны.

Эксперт раскрыл, что на самом деле кладут в дешевую колбасу. Председатель правления конфедерации обществ потребителей (КонФОП) Дмитрий Янин на вопросы журналистов "КП" о составе колбасы, ответил, что в некоторых колбасных продуктах попадаются части организма животных, съедобность которых вообще вызывает вопросы. По его словам, используются шкуры животных, хрящи, сухожилия и измельченные кости. Что лучше: такого рода «натуральные» ингредиенты в колбасе или добавленная в качестве заменителя мяса соя — вопрос спорный. Эксперт отметил, что и в том, и в другом случае это не самое здоровое питание.