Лавров: военное сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран Фото: REUTERS

Военное сотрудничество России и Китая носит исключительно оборонительный характер и не направлено против третьих стран. Об этом говорится в статье главы МИД России Сергея Лаврова к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, опубликованной в пятницу, 16 июля, в «Российской газете».

В своей статьей министр отметил, что Россия и КНР регулярно проводят совместные командно-штабные, антитеррористические и военно-морские учения, а взаимодействие двух государств постоянно обогащается новыми форматами. В качестве примера Сергей Лавров привел совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

- С опорой на принципы, изложенные в седьмой статье данного Договора, успешно развивается военное сотрудничество, которое носит исключительно оборонительный характер и не направлено против третьих государств, - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

При этом Сергей Лавров отметил, что данные договор является правовой основой российско-китайского тандема и более совершенной формы двусторонних отношений, нежели классические военно-политические союзы разных государств.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава российского министерства иностранных дел заявил, что западные государства пытаются заставить Россию и Китай следовать их курсу.