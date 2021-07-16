Valve представила портативную консоль Steam Deck с самым мощным игровым процессором. Фото: скрин из видео на официальном сайте консоли steamdeck.com

Американская компания Valve представила новую портативную игровую консоль Steam Deck с самым мощным процессором в классе. Консоль позволит геймерам играть во все видеоигры, размещенные на принадлежащей компании онлайн-площадке Steam. Об этом в пятницу, 16 июля, говорится на официальном сайте приставки.

- Новая портативная консоль Steam Deck позволит играть в любимые игры Steam и использовать полюбившиеся функции в мощной и удобной форме, которую вы можете взять с собой куда угодно. Приставка позволит запускать новейшие и самые требовательные компьютерные игры, которые есть на сегодняшний день, - говорится в сообщении.

Отмечается, что к Steam Deck можно будет подключать периферийные устройства, в том числе монитор, клавиатуру и мышь. Консоль будет оснащена 7-дюймовым сенсорным дисплеем, двумя трекпадами и гироскопом. Максимальный срок беспрерывной работы без подзарядки – около семи-восьми часов.

Предзаказ на новинку стартует уже сегодня, но первые игровые устройства будут доставлены покупателям только в декабре 2021 года. Цена на консоль будет в зависимости от комплектации варьироваться от 400 до 650 долларов.