Россиян предупредили о новом виде мошенничества на фоне «школьных» выплат на детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Активность кибермошенников, которые обещают жителям России очередные выплаты от государства, на фоне объявления о новых «школьных» выплатах на детей, увеличилась в несколько раз. За первую половину текущего месяца эксперты выявили 170 подобных фейковых сайтов. Об этом в пятницу, 16 июля, рассказал глава блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин.

Напомним, с 15 июля 2021 в РФ началась подача заявлений на выплаты родителям школьников на сумму в десять тысяч рублей. Средства на более чем 20 миллионов детей начнут перечислять с 16 августа текущего года.

Мошеннических сайтов, которые полностью посвящены выплатам семьям со школьниками, эксперты по кибербезопасности пока что не находили, однако на найденных страницах злоумышленники в целом акцентируют внимание на получение денежной компенсации от государства.

- Мошенники показывают, сколько якобы доступно денежных компенсаций, даже указывают точную сумму выплат, якобы положенных человеку. После они предлагают получателю связаться с «юристом» для начисления данных средств, - объяснил Евгений Волошин в интервью РИА Новости.

У преступников есть несколько сценариев для хищения денег: кража данных банковских карт при их вводе на фишинговом ресурсе, оплата комиссии под различными предлогами и так далее. Разумеется, после оплаты комиссии обещанных денег пользователю никто не выплатит.

Эксперты компании BI.ZONE отмечают, что в 2021 году подобных всплесков такого мошенничества еще не было. Предыдущий пик использования данной схемы был зафиксирован в марте, но тогда число таких мошеннических сайтов не превышало 87.