В США 46 истребителей F-35 вышли из строя из-за проблем с двигателями Фото: REUTERS

Десятки американских истребителей F-35 в настоящее время находятся в нелетном состоянии из-за вышедших из строя двигателей. Об этом в пятницу, 16 июля, пишет издание The Drive, ссылаясь на информацию генерал-лейтенанта военно-воздушных сил Соединенных Штатов Эрика Фика.

Военнослужащий, руководящий программой F-35, во время слушаний в американском конгрессе сообщил о проблемах с двигателями у 41 F-35. Эти самолеты были поставлены для ВВС. Аналогичные проблемы возникли еще у двух истребителей, поставленных для Корпуса морской пехоты и американских ВМС, а также у трех F-35, находящихся в эксплуатации у союзников Штатов.

Журналист издания Aviation Week Стив Тримбл сообщил, что, вероятнее всего, причиной неполадок стало быстрое изнашивание теплозащитного покрытия турбин американских истребителей. По мнению экспертов, F-35 вышли из строя из-за «неожиданной деградации» сплава силиката кальция, магния и алюминия.

Как сообщал сайт kp.ru, в США ранее неоднократно указывали на большое количество недостатков новейшего истребителя F-35. Эксперты Пентагона насчитали у военного судна почти 900 дефектов, при этом многие из них могут поставить под удар безопасность пилотов.