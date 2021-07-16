Похороны Петра Мамонова состоятся в городе Верее 17 июля 2021 Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Похороны Петра Мамонова состоятся в городе Верее в Московской области 17 июля текущего 2021 года. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщила вдова актера и музыканта Ольга Мамонова.

- Похороны пройдут в Верее в эту субботу, - сказала она сегодня в интервью агентству ТАСС.

Знаменитый российский музыкант и актер, основатель группы "Звуки Му" Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет. Последние две недели он находился в реанимации, в коме: у звезды фильмов "Такси-блюз", "Игла", "Остров" и "Царь" отказывали почти и сердце, развился сепсис из-за коронавирусной инфекции.

Как ранее писал сайт kp.ru, по сообщению Ольги Мамоновой, прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым состоится завтра, 17 июля, в главном соборе Донского монастыря в 09:30.