Мишустин поручил подготовить список товаров, которые можно производить из вторичного сырья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России появится список продукции и товаров, которые можно производить с использованием вторичного сырья. Поручение разработать соответствующий перечень дал глава российского правительства Михаил Мишустин по итогам встречи с представителями бизнеса. Об этом в пятницу, 16 июля, говорится в сообщении на официальном сайте кабмина.

Законопроект до 1 ноября должны разработать Минприроды и Минпромторг. Михаил Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу в два раза снизить объём захоронения отходов к 2030 году, и в настоящее время это одна из важнейших задач.

- Это станет частью большой работы по обеспечению увеличения доли использования вторичных ресурсов при производстве товаров в стране, а также по стимулированию организаций к их применению в промышленности, - говорится в сообщении правительства.

По словам премьер-министра, для этого следует закрепить в законе количественные требования по использованию вторичного сырья, а также разработать специальный коэффициент для трудно перерабатываемых и вообще не перерабатываемых товаров или упаковки.