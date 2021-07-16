Десятый сельский 3D-кинотеатр откроется в Вологодской области

Кинотеатр разместится на втором этаже Дома культуры села Верховажье, зал которого отремонтировали в 2018 году. Это будет десятый зал в регионе, открытый на средства гранта Фонда кино в рамках нацпроекта «Культура». По нему пять миллионов рублей выделяется на создание мини-кинотеатров в поселках и городах, население которых не превышает 500 тысяч человек.

«Одно из обязательных требований программы – в прокат должно выходить не менее 50 процентов отечественных фильмов. Проект работает не только на развитие инфраструктуры в районах, но и на продвижение российского кинематографа», – рассказал начальник Департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

Последний мини-кинотеатр открылся перед Новым годом в поселке Кадуй. Бесспорным лидером по охвату зрителей и количеству киносеансов в регионе является ветеран проекта – кинотеатр «Авангард» в Великом Устюге, который открыли в декабре 2018 года. Остальные кинотеатры работают в Белозерске, Вытегре, Грязовце, Кичменгском Городке, Никольске, Харовске и Череповце.