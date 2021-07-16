ОНФ соберет инициативы по развитию системы образования для народной программы «Единой России»

Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для включения в народную программу партии «Единая Россия» принимаются все действующие проекты в сфере образования, доказавшие свою эффективность на практике. Об этом сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

«Это проекты, которые связаны с региональной инфраструктурой, обязательно подготовкой качественных педагогов и специалистов, развитием каждого региона. Сбор организован на сайте Общероссийского народного фронта. После подведения итогов и общего обсуждения, которое состоится в сентябре, мы передадим собранные материалы в «Единую Россию», – заявила эксперт.

Шмелева добавила, что одной из основных задач стоит развитие академической мобильности у студентов, педагогов и менеджеров вузов. Это необходимо для обмена опытом и получения знаний и навыков, которые получить в своем учебном учреждении невозможно.

«Мы – огромное социальное государство и можем себе позволить обеспечить качество образования. За несколько лет мы с 0,5 трлн увеличили расходы на образование больше чем в два раза: сейчас мы более одного трлн рублей отдаем на образование. Есть стратегия экономического развития, но почему нет стратегии развития образования? Очень нужно эту стратегию сделать», – добавила Шмелева.

В свою очередь, говоря о возможностях развития системы образования, первый замминистра просвещения Александр Бугаев отметил необходимость создания в стране новой инфраструктуры.

«Речь не только о школах, но и о средних специальных учебных заведениях. В прошлом году около 60% выпускников девятых классов в качестве продолжения образования выбрали среднее профессиональное образование. И если говорить о новых тенденциях в развитии образования, то это именно тот фактор, который нам вместе с коллегами из высшей школы необходимо учитывать в планировании учебных программ и работе», – заявил Бугаев.

Напомним, ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал жителей страны активно участвовать в формировании народной программы партии.