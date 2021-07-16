В России от коронавируса за сутки умерли 799 человек Фото: REUTERS

За минувшие сутки на территории России медики зарегистрировали новый максимум смертей из-за коронавирусной инфекции: за один день в стране умерли еще 799 пациентов. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщается оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Общее число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции и осложнений после нее в России достигло отметки в 146 868. Наибольшее количество смертей за сутки зафиксировано в Москве, где от заболевания умерли еще 105 человек.

Напомним, всего за последние сутки в России выявлено 25 704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели еще 21 932 человека.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории России в последнее время связан со сменой доминирующего штамма заболевания.