В России 16 июля 2021 выявлено 25 704 случая заболевания коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За минувшие сутки в России выявлено 25 704 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее число заболевших составило 5 907 999 человек, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи заражения были зафиксированы во всех 85 регионах страны, при этом у 2 951 пациента (11,5%) болезнь протекала без клинических проявлений. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве, где за сутки заразились 5 382 человека. На втором месте по числу новых заражений Московская область, в которой зарегистрировали 2 484 случаея, третье место у Санкт-Петербурга – там заболели 1 949 человек.

Также за прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 799 человек. За весь период пандемии в стране умерли 146 868 пациентов. По выздоровлению были выписаны 21 932 пациента, общее число выздоровевших достигло 5 300 908 человек.

Напомним, накануне в России было выявлено 25 293 случая заражения COVID-19, скончался от заболевания 791 пациент.