Депутат Нилов прокомментировал идею ввести психологические консультации для школьников в период ЕГЭ

В Госдуме поддержали идею проводить психологические консультации для школьников Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил предложение Ирины Волынец ввести консультации психологов для учеников 9 и 11, которые сдают ОГЭ и ЕГЭ. Политик назвал экзамены серьезной психологической нагрузкой на детей, в связи с чем назвал инициативу правильной.

«Действительно, во время ОГЭ и ЕГЭ происходит серьезное психологическое давление на детей, и в этом случае помощь психолога, конечно, крайне нужна и важна. Поэтому, полагаю, что, если данный вопрос будет решен положительно, то от этого все только выиграют. Сколько случаев, когда умные ребята, отличники, которые хорошо учились, попав в такую зону дискомфорта, вдруг не набирали нужные баллы. Получается, что в таком случае им может не хватить баллов для поступления в выбранный вуз. Это серьезнейший стресс и для них, и для родителей», — цитирует депутата RT.

Ранее Ирина Волынец предложила организовать для выпускников 9 и 11 классов консультации психологов, которые будут проводиться в период подготовки и проведения экзаменов. Также специалист предложила запустить горячую психологическую линию для школьников.

Напомним, в этом году в столице ЕГЭ сдавали более 67 тысяч выпускников, из них две одиннадцатиклассницы смогли набрать за экзамены по 400 балов, пишет РИАМО.