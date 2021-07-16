Обрушившийся на Германию ураган «Бернд» ослаб, но ливни не прекратятся два дня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ураган «Бернд», спровоцировавший наводнения на западе Германии, в результате которых погибли десятки человек, уже ослаб, однако ливни будут идти в стране еще минимум два дня.

Как сообщили метеорологи, ураган переместился в юго-западную Европу, тем не менее в эти выходные немцев ожидают новые осадки с грозами и градом. «По самым оптимистическим прогнозам Рейн вернется в свои берега лишь в середине следующей недели», – сказали синоптики.

Как писал сайт kp.ru, циклон «Бернд» принес мощные ливни, наполнившие Рейн и его притоки. Результатом стало сильнейшее наводнение, приведшее к человеческим жертвам и разрушениям в Германии и Бельгии. По данным, опубликованным немецкими властями, 1300 пропали без вести. Власти не теряют надежды, что числящиеся пропавшими люди живы, а причина их молчания – проблемы со связью в наиболее пострадавших регионах.

Ранее газета Bild сообщила, что число жертв наводнений на западе Германии возросло до 80 человек.