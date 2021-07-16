Распространение фейков о коронавирусе грозит россиянам ограничением свободы

Россияне, распространяющие недостоверную информацию о коронавирусной инфекции, могут получить до трех лет ограничения свободы, рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Как заявил парламентарий РИА Новости, фейки о коронавирусе «имеют высокую степень общественной опасности». По словам Клишаса, подобные действия – «вызов всему обществу» от людей, умышленно распространяющих дезинформацию. Он отметил, что фейковых публикаций в интернете о вакцинации и ее последствиях становится все больше.

Что касается юридических лиц, то для них за распространение ложной информации о коронавирусе предусмотрена ответственность в виде штрафа от 1,5 до 3 миллионов рублей, сказал Клишас.

Ранее в Кировской области попался мужчина, который под псевдонимом писал в интернете о кировчанах, якобы умерших из-за вакцины от коронавируса. За фейковые комментарии он заплатит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Сайт kp.ru писал о главных фейках о коронавирусе в Сети.