В Амурской области завершается подготовка пунктов длительного размещения для граждан, которые потеряли дома из-за наводнения

«Данную работу необходимо провести быстро и качественно. Людям, которые на сегодняшний день еще остаются в пунктах временного размещения, идти некуда — их дома пострадали серьезно, жить в них нельзя. Всех людей, потерявших при паводке дома, обязательно обеспечим жильем, вопрос выплат пострадавшим — в приоритете. Но в то время, пока жители области ждут выплаты и подбирают себе новые дома, им необходимо обеспечить достойные условия для жизни», - потребовал губернатор Василий Орлов.

Региональное минимущество сейчас развёртывает два комфортных пункта для длительного размещения пострадавших от стихии людей. В одном из них, который располагается непосредственного в Благовещенске, на улице Ленина, 2 – в общежитии Амурского аграрного колледжа, смогут найти пристанище, пока не решится вопрос с новым жильём, пятьдесят семь человек. Ещё один объект, для двадцати трёх амурчан, находится в поселке Моховая Падь в общежитии Регионального центра спортивной подготовки.

«В помещениях сейчас проводится косметический ремонт. Также закупается мебель, бытовая техника, посуда, постельное белье и другие необходимые для проживания людей вещи. Прилагаем максимум усилий, чтобы завершить эту работу в начале следующей недели», - пояснил министр имущественных отношений правительства Амурской области Сергей Олиферов.

Ранее в двух упомянутых помещениях уже размещали людей, утративших жильё из-за стихийного бедствия. В 2019 году здесь после наводнения в течение нескольких месяцев жили в общей сложности тридцать два человека. Впоследствии всем пострадавшим жителям области приобрели за счет средств регионального бюджета новое жильё. 31 июля прошлого года пункты длительного размещения покинули последние жильцы.