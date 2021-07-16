Россияне не пострадали в результате наводнений в Германии Фото: REUTERS

Граждане России не пострадали во время наводнений, произошедших в западной Германии.

Как рассказали российские дипломаты, работающие в ФРГ, в дипломатическую миссию пока не поступало сообщений о пострадавших россиянах, которые находятся в зоне наводнения.

Между тем президент России Владимир Путин направил канцлеру Германии Ангеле Меркель соболезнования в связи с трагическими последствиями стихийного бедствия.

Как писал сайт kp.ru, циклон «Бернд» принес мощные ливни, наполнившие Рейн и его притоки. Результатом стало сильнейшее наводнение, приведшее к человеческим жертвам и разрушениям в Германии и Бельгии. По данным, опубликованным немецкими властями, 1300 человек пропали без вести. Власти не теряют надежды, что числящиеся пропавшими люди живы, а причина их молчания – проблемы со связью в наиболее пострадавших регионах.

Тем временем газета Bild сообщила, что число жертв наводнения возросло до 80 человек. Ураган «Бернд» уже ослаб, однако ливни будут идти в Германии еще два дня. По прогнозам синоптиков, Рейн вернется в свои берега только к концу следующей недели.