Эпидемиолог Роспотребнадзора: штамм коронавируса «дельта» втрое заразнее обычного Фото: Иван МАКЕЕВ

Штамм коронавирусной инфекции «дельта» в три раза заразнее, чем обычный вариант заболевания. Об этом в пятницу, 16 июля, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

- Дельта-вариант по сравнению с обычным в три раза способен большее количество людей заражать, его контагиозность втрое больше, - сообщил эпидемиолог в эфире телевизионного канала «Россия-24».

Как писал сайт kp.ru, накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что обладающий высокой заразностью штамм коронавируса «дельта» на сегодняшний день зарегистрирован более чем в 111 государствах мира. Эксперты полагают, что в ближайшем будущем данный штамм заболевания станет доминирующим в мире.

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 25 704 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число зараженных россиян с начала пандемии составило 5 907 999 человек.