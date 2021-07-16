Песков: объявление журналистов иноагентами не является эквивалентом запрета на работу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Объявление группы журналистов иноагентами не является эквивалентом запрета на работу. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Объявление иностранным агентами не означает запрета на работу. И средства массовой информации, которые были таковыми признаны, продолжают свою работу, свою деятельность. Это не эквивалент запрета на работу. Журналисты смогут продолжить работу в других изданиях с выполнением соответствующих обязанностей, которые предписываются по законодательству нашей страны, - отметил пресс-секретарь российского президента в ходе беседы с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, ранее российская Генеральная прокуратура признала нежелательной работу на территории государства американской неправительственной организации «Проект Медиа»*. После этого Министерство юстиции РФ включило в реестр средств массовой информации, которые выполняют функцию иностранного агента, восемь человек, в том числе главного редактора «Открытых медиа» Юлию Ярош** и главного редактора «Проекта» Романа Баданина**.

*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ

** Физические лица, выполняющие функции иноагентов