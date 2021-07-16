Песков: коронавирус становится более агрессивным и заразным, смертность растет

Песков заявил, что коронавирус становится более агрессивным и заразным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирусная инфекция становится с каждым днем все более агрессивной и заразной, констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами официальный представитель Кремля отметил, что смертность от COVID-19 в России выросла. Переломить ситуацию позволит модернизация протоколов лечения коронавируса, сказал он.

«К сожалению, несмотря на все существующие протоколы лечения, вирус уносит много жизней. Тем не менее эти протоколы лечения совершенствуются, увеличивается количество вакцинированных, и это поможет со временем снова минимизировать эти печальные цифры», – сообщил представитель Кремля.

Песков в очередной раз отметил, что в России темпы вакцинации не достигли того уровня, какого хотелось бы, а дисциплинированность россиян в этом отношении оставляет желать лучшего. Это несет негативные последствия, добавил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь президента заявил, что «мы должны быть все недовольны темпами вакцинации от коронавирусной инфекции» в России. По словам Пескова, прививка является единственной возможностью остановить пандемию.