Песков: для одобрения иностранных вакцин в России нужны встречные шаги со стороны Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решения проблемы взаимного признания вакцин от коронавирусной инфекции пока что нет. Данную проблему необходимо решать по принципу взаимности. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Для одобрения на территории России иностранных вакцин от коронавируса необходимы встречные шаги со стороны западных государств. Пока что решения этой проблемы нет, но мы знаем о существовании этой проблемы. Ну конечно, здесь необходимо встречное движение. Это тот вопрос, на который вместе с международными партнерами предстоит найти ответ, - подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Как сообщал сайт Kp.ru, Дмитрий Песков также рассказал, что власти российской столицы знают о проблеме получения QR-кодов иностранными работниками, которые трудятся в дипмиссиях. Данная проблема в настоящее время решается.