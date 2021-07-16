«Единая Россия» проведет совещание для обсуждения сдерживания роста цен на продукты

Андрей Турчак - секретарь Генсовета партии "Единая Россия". Фото Екатерина ШТУКИНА/ТАСС

В понедельник, 19 июля, на площадке партии «Единая Россия» пройдет совещание с руководством Правительства и главами российских регионов. Во время встречи будут обсуждаться меры по сдерживанию цен на продукты, так называемого «борщевого набора»: морковь, лук, капуста, свекла, картофель.

В совещании также примут участие представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты. Для координации работы по урегулированию цен будет создана рабочая группа, которую возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев.

«В регионах идет обсуждение народной программы партии. И буквально через одно идут обращения по крайне высоким ценам на самые основные продукты. Эта тема также звучала в ходе прямой линии с Президентом. Об этом говорят люди на встречах с кандидатами, пишут в СМИ и интернете. Эта проблема касается каждого. Ее нельзя объяснить экономическими причинами, погодными условиями или пандемией», – заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на онлайн-совещании с региональными отделениями «Единой России».

Он также добавил, что до конца текущей недели партия уже завершит мониторинг и анализ ситуации с ценами во всех российских регионах, и призвал представителей субъектов подготовить к понедельнику решения по сложившейся ситуации.

«Прошу оперативно в течение двух суток подготовить свои предложения и отработать их со своими губернаторами. Одними федеральными мерами мы, безусловно, не ограничимся», - добавил Турчак.

В свою очередь Алексей Гордеев отметил, что проблема также обсуждается с сельхозпроизводителями, по этому направлению в понедельник также будут представлены конкретные предложения.

«Мы провели ряд исследований и попросили проработать вопрос с фермерами, у которых большой объем производства этих овощей. К понедельнику предложения подготовим и обсудим», - подчеркнул политик.