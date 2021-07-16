Банк «Открытие» снова повысил ставки по всем рублевым вкладам

Ключевая ставка ЦБ продолжает расти. С начала года она уже выросла с 4,25% до 5,5% годовых. А на ближайшем заседании в конце июля может повыситься еще сильнее - до 6% и даже выше. Этого не исключили в Центробанке.

Для вкладчиков такое положение вещей выгодно. Вслед за решениями ЦБ растут ставки в коммерческих банках. Так, банк «Открытие» второй раз за лето повышает ставки по всем рублевым вкладам. На этот раз увеличение составило до 0,7 процентных пункта. В итоге максимальная доходность по вкладу «Надежный» достигла 6% годовых. Плюс увеличены ставки и по другим вкладам: «Открытый», «Активное пополнение», «Свободное управление», «Основной доход».

Кроме того, для премиальных клиентов предоставляется дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2 процентных пункта.

Как пояснили в банке, все вклады можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка. Минимальная сумма - 50 000 рублей. При оформлении клиенту бесплатно выдается карта любой из платежных систем (Visa, Mastercard или МИР) на выбор. А при размещении на всех счетах в группе «Открытие» (карточных, накопительных, инвестиционных и депозитов) более 500 тысяч рублей вкладчику присваивается статус «Плюс», который дает дополнительные привилегии. Например, бесплатное страхование в путешествиях по России и за рубежом, скидку до 30% на оплату такси и топлива, повышенный кешбэк.