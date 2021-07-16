Кинофестиваль «Алые паруса Артека» назовут именем Василия Ланового Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При жизни Василий Лановой был президентом Международного детского кинофестиваля «Алые паруса Артека». В этом году киносмотр, к сожалению, проходит без участия своего капитана, но посвящён любимому артисту: кинофестиваль назовут его именем. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщила директор ассоциации «Киногром» и основатель «Алых парусов Артека» Ирина Громова.

- Мы все осиротели, Василий Семенович был как член семьи. Мы с ним мечтали, что на 30-й фестиваль привезем всех, кто когда-либо бывал у нас. А теперь мы собираемся со следующего года официально назвать фестиваль именем Василия Ланового. Это был такой человек, что даже те актеры, которые обычно позволяли себе вольности, не могли допустить пошлости на сцене, когда он был в зале. Все на него равнялись, - подчеркнула она.

Звезда «Большой перемены» Наталья Гвоздикова сообщила, что Василий Лановой очень любил свою роль капитана Грея и неоднократно возвращался к этому образу.

- Как-то раз он устроил нам сюрприз: мы гуляли по набережной Ялты, а он договорился, чтобы подошел корабль с алыми парусами. Василий Семенович стоял в шляпе у борта и махал нам, - рассказала актриса.

В 2021 году во время кинофестиваля покажут несколько картин с участием Василия Ланового, в том числе фильмы «Алые паруса», «Офицеры», «Полосатый рейс» и «Барышня-крестьянка». Кроме того, на аллее в Артеке посадили дерево в честь умершего на 88-м году жизни актера.

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