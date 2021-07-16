Мурашко: ситуация с коронавирусом в России остается напряженной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции на территории России остается напряженной. В настоящее время медицинскую помощь получают 865 тысяч человек. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Он отметил, что в стране 191 тысяча пациентов с коронавирусной инфекцией в настоящее время получают медицинскую помощь в стационарах. При этом рост числа госпитализированных с данным заболеванием за неделю составил 9,5 процента.

- В целом по России пока что наблюдается рост заболеваемости. Самые значительные темпы суточного прироста зараженных мы наблюдаем на сегодняшний день в Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Адыгее, Алтайском крае и Астраханской области, - сообщил Михаил Мурашко на координационном совете при правительстве России по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Как ранее писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в России выявлено 25 704 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.