Анна Попова: в России наблюдается рост штамма "дельта" до 67,9 процентов

Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Распространенность штамма коронавирусной инфекции «дельта» в России составляет около 70 процентов. Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив рост распространения данного варианта инфекции.

«По результатам молекулярно-генетического мониторинга наблюдается рост встречаемости штамма "дельта" с единичных находок в апреле, 41 процентов в июне, до 67,9 процентов за прошедший период июля месяца, то есть сегодня распространённость составляет порядка 70 процентов», - сообщила глава Роспотребнадзора в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что штамм коронавируса «дельта» в три раза заразнее, чем обычный вариант заболевания. Незадолго до этого глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что обладающий высокой заразностью штамм коронавируса «дельта» на сегодняшний день зарегистрирован более чем в 111 государствах мира. Специалисты считают, что в ближайшем будущем данный штамм заболевания станет доминирующим в мире.