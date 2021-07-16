Роспотребнадзор разработал рекомендации для проведения выборов в условиях коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор разработал рекомендации по проведению выборов в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщила глава ведомства Анна Попова, отметив, что эти рекомендации уже подписала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Нами разработан целый ряд рекомендаций в рамках того соглашения, которое у нас заключено с Центральной избирательной комиссией, эти рекомендации подписаны Эллой Александровной и мной, там две подписи. И они, безусловно, сегодня должны неукоснительно соблюдаться», - сообщила глава Роспотребнадзора.

Как отметила Попова, новым в рекомендациях является призыв вакцинировать от коронавируса всех, кто будет находиться на избирательном участке в течение рабочего дня или в течение продолжительного периода в течение рабочего дня, как членов избирательной комиссии, так и наблюдатели.

«Нам нужно защитить тех, кто будет находиться на избирательных участках, и тех, кто придёт голосовать. Сегодня, в отличие от прошлого года, такой инструмент защиты у нас есть, у нас есть вакцина», - подчеркнула она.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что из-за ситуации с коронавирусом выборы, которые должны состояться в сентябре этого года, будут перенесены.