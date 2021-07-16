Захарова раскритиковала решение Twitter выпустить эмодзи с беременным мужчиной

Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Twitter пропагандирует «новой нормальности». Таким образом она отреагировала на появление эмодзи с беременным мужчиной в пресс-релизе социальной сети, отметив, что идет «глобальная подмена понятий».

Захарова указала на необходимость отстаивания традиционных ценностей, поскольку псевдоценности, изничтожающие понятие семьи и брака, по ее словам, толкают человечество «в геенну огненную».

«У кого-то ещё есть сомнения, в какую геенну огненную нас толкают псевдоценности? Изничтожение понятия семьи и брака, а в целом - добродетели и порока, добра и зла…Как уцелеть в этом обмане мирового масштаба? - написала представитель российского внешнеполитического ведомства в своём Telegram-канале.

Дипломат также отметила, что либеральные активисты проигнорируют эту тему, не будет ни возмущений, ни криков.

Как предполагается, новые смайлики станут доступны в 2022 году пользователям социальных сетей Twitter и Facebook. Создатели заявили, что смайликом беременного мужчины они признают тот факт, что беременность возможна для некоторых трансгендерных мужчин и небинарных людей.