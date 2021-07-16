Лавров: Мы не хотим, чтобы одна из сторон взяла верх в Афганистане

Россия не хочет, чтобы одна из сторон взяла верх в Афганистане, заявил Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не заинтересована в победе какой-либо из сторон конфликта в Афганистане, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

Если одна из сторон возьмет верх, это будет «очень неустойчивым, хрупким и временным решением», считает дипломат. Как отметил Лавров, Москва принимает все усилия, чтобы в диалоге по афганской проблеме участвовали все политические и этнические группы в стране.

Как писал сайт kp.ru, глава российского МИД заявил о стремительной деградации ситуации в Афганистане. По словам министра, в настоящее время существуют риски перетока нестабильности в соседние с Афганистаном страны.

Ранее Лавров сказал, что выводом войск из Афганистана Соединенные Штаты фактически признали провал своей 20-летней операции и оставляют в стране неразрешенный конфликт.