Сенатор Рязанский назвал плюсы изменения в правилах замены паспортов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский поддержал изменения в правилах замены паспортов. Теперь у россиян есть 90 дней, чтобы заменить документ в 20 и 45 лет.

Сенатор отметил, что такой увеличенный срок – это удобно, так как человеку не придется суетиться, бегать по инстанциям и собирать документы.

- Мне кажется, это удобно для людей. Не надо сразу лихорадочно бежать записываться на прием, фотографироваться, собирать документы и справки, - рассуждает сенатор в беседе с RT.

Валерий Рязанский напомнил, что изменения коснутся только тех, кто меняет паспорт по достижении указанного возраста. А вот те, кто получает паспорт в 14 лет, будут оформлять документ по действующим правилам.

- Для подростков остались более строгие правила. Насколько я помню, нужно прибыть с личным заявлением для оформления паспорта в течении двух недель после дня рождения, - напомнил сенатор.

С 1 июля 2022 года срок выдачи российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин.