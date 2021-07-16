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Здоровье16 июля 2021 16:45

Путин: все российские вакцины от коронавируса являются безопасными и надежными

Российский лидер напомнил, что в стране применяются уже четыре вакцины против COVID-19
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все российские вакцины от коронавирусной инфекции являются безопасными и надежными. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи лидеров форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» в пятницу, 16 июля.

«Отмечу, что в России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. Все они безопасны и надежны», - сказал российский лидер.

Как писал сайт kp.ru, в ходе встречи глава государства также заявил, что от темпов вакцинации против коронавируса в мире зависит минимизация рисков новых волн пандемии, а также восстановление экономики и преодоление негативных тенденций в социальной сфере.

Путин также отметил, что Москва готова к сотрудничеству со странами Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) в вопросах массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе и трудовых мигрантов.