Жители Вологодчины смогут участвовать в распределении областного бюджета

По задумке, все заинтересованные смогут высказать на сайте свои пожелания по развитию области. Для этого нужно пройти несложную регистрацию, создав личный кабинет пользователя. Там же появится статус, по которому можно отследить путь рассмотрения своего предложения. Власти региона обещают брать в работу как небольшие инициативы, так и крупные проекты.

«Мы первыми в стране отдаем бюджетирование в руки наших жителей! Этот проект создан для того, чтобы максимально учесть предложения и замечания вологжан. Каждый житель из любого уголка Вологодской области может зайти на этот ресурс и выдвинуть свои инициативы. Их подробно изучат по каждой отрасти, отдельному району или городу, а затем – включат в бюджет на 2022-2024 годы», – сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Вологодский губернатор уверен, что о проблемах на местах лучше жителей не знает никто. Первая инициатива на сайт поступила от жительницы Вытегры, которая предложила отремонтировать окна в местной школе.