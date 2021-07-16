Мантуров: число регионов РФ с острой нехваткой медицинского кислорода сократилось до пяти

Денис Мантуров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число российских регионов, где сохраняется острая нехватка медицинского кислорода, сократилось с девяти до пяти. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Глава Минпромторга сообщил, что ранее совместно с другими ведомствами была выстроена скоординированная работа с производителями кислорода и регионами. Как он уточнил, дважды в сутки министерство, которое он возглавляет, делает срез по запасам медицинского кислорода по всем российским субъектам.

«Там, где возникает сложная ситуация, оперативно отрабатываем ее в ручном режиме … В итоге число регионов, где возникла острая ситуация с кислородом, сократилось с девяти на сегодняшний день до пяти», - заявил глава ведомства.

По его словам, были задействованы все возможности для обеспечения регионов медицинским кислородом. «Если говорить в целом по стране, мы вынуждены задействовать абсолютно все возможности», - отметил он.

Как он сообщил, Россия также прорабатывает возможность импорта медицинского кислорода с целью устранения любых возможных рисков с его поставками и оптимизации логистики.

«Параллельно мы прорабатываем возможность импорта медицинского кислорода, чтобы нивелировать любые возможные риски и, самое главное, оптимизировать логистику», - уточнил министр.