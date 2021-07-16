Академик Румянцев: акцент в лечении онкозаболеваний сместился на амбулаторное ведение пациентов

Александр Румянцев. Фото: Ольга МАКАРОВА

Реализации федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» позволила эффективно лечить рак в России не только в стационарах, но и на дому, и во время приемов у специалистов. Такое мнение высказал детский онколог-гематолог, президент центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев заявил в ходе форума «Здоровье нации – основа процветания России»

«Основные средства федеральной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями направлены на амбулаторное ведение пациентов», - сказал специалист, отметив, что благодаря этой программе 600 тысяч человек, у которых выявляется рак, могут в полном объеме получать бесплатное лекарственное лечение на дому.

Главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ заявил, что для успешного амбулаторного лечения больных раком необходимо в разы повысить эффективность социальной службы. Как он отметил, онкобольным необходимо социальное сопровождение, поскольку врач не может на постоянной основе наблюдать за пациентом на дому.

Как сообщалось ранее, ежегодно в России онкологические заболевания диагностируют более чем 600 тысяч пациентов, 4,5 тысяч из них – дети. Онкология является второй по распространенности причина смертности в стране.

Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» стартовал в 2019 году. До 2024 года собираются выделить около 1 трлн рублей, что составляет 63% средств национального проекта «Здравоохранение». Средства направляются на профилактику, диагностику, раннее выявление, а также лечение, включая реабилитацию, паллиативную медицинскую помощь.

Согласно проекту, к 2024 году будут организованы по меньшей мере 420 центра амбулаторной онкологической помощи, а также переоснащены не менее 160 диспансеров и больниц в регионах. Кроме того, появятся 18 референс-центров, которые будут помогать ставить диагнозы при помощи самых современных методов.

Напомним, ранее онколог перечислила неочевидные признаки рака кожи.