Экс-губернатору Кировской области Никите Белых предъявили обвинение в превышении полномочий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщило региональное следственное управление Следственного комитета.

Как полагает следствие, в декабре 2011 года Белых обеспечил получение средств областного бюджета в АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (АО «КРИК») якобы для строительства и приобретения жилья для работников бюджетной сферы региона. В то же время АО «КРИК») не имело полномочий включать жилые помещения в специализированный жилой фонд и осуществлять управление им, говорится на сайте ведомства.

Из бюджета Кировской области было выделено 448 миллионов рублей, которые были потрачены на текущие нужды предприятия. Кроме того, «КРИК» приобрела на эти средства квартиры, которые сдавала на условиях льготной аренды. При этом Белых активно освещал в СМИ реализацию программы «Служебное жилье», которая так и не была разработана и утверждена, сообщают следователи.

Также в 2015 году экс-губернатор обеспечил заключение кредитной сделки между «КРИК» и одной их местных компаний на сумму 320 миллионов рублей. Большая часть этих денег была распределена на нужды юридических лиц, не связанные деятельностью «КРИК». Поскольку средства не были возвращены корпорации, суд взыскал их с правительства Кировской области, что повлекло убытки для регионального бюджета в размере 202 миллионов рублей.

Как писал сайт kp.ru, сейчас Белых отбывает восьмилетний срок за получение взятки. В июне 2021 его этапировали из рязанской колонии в Киров, где допрашивали по делу о махинациях со служебными квартирами «КРИК».