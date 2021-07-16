Политолог оценил результаты переговоров Меркель и Байдена по «Северному потоку-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов оценил результаты переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Стороны затронули во время беседы «Северный поток-2». Известно, что Меркель подготовила несколько компромиссных предложений для США.

Политолог уверен, что если на встрече будут достигнуты какие-то договоренности, то их передадут будущему канцлеру Германии. Но вряд ли сторонам удастся договориться по всем спорным вопросам.

Глава Белого дома находится под давлением сената и конгресса, которые жестко выступают против запуска газопровода.

- Пожалуй, Байден не против согласиться с позицией Меркель по «Северному потоку-2». Если после 2024 года работа газопровода не будет сопровождаться транзитом через Украину, то проект остановят. Байден не сказал прямо, что поддерживает коммерческий запуск. Ему предстоит как-то решить эту проблему – это его дело,- заявил Белов в беседе с NEWS.ru.

Эксперт отметил, что по итогам переговоров так и остался открытым вопрос: будут ли США в дальнейшем открыто противодействовать «Северному потоку -2» или нет.

В свою очередь экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода предположил, что пик геополитического накала вокруг завершающегося строительства «Северного потока — 2» пройден в середине июля 2021 года.

- Вряд ли Украина дождется каких-то компенсаций от США и налогоплательщиков ЕС. В лучшем случае она сохранит статус региональной транзитной страны, - заключил экономист в беседе с ФАН.