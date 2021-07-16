Число погибших в ходе беспорядков в ЮАР увеличилось до 212 человек Фото: REUTERS

Число погибших в ходе беспорядков в провинциях Южно-Африканской Республики (ЮАР0 Квазулу-Натал и Гаутенг увеличилось до 212. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра при президенте ЮАР Кумбудзо Нтшавени, отметив, что ситуация в обеих провинциях нормализуется.

Ранее говорилось о 117 жертвах беспорядков.

По ее словам, число погибших в провинции Гаутенг составило 32, там было задержано 862 человека. Общее число погибших в провинции Квазулу-Натал составило 180 человек, в целом в провинции было произведено 1692 ареста.

Беспорядки в ЮАР вспыхнули после заключения в тюрьму бывшего президента страны Джейкоба Зумы. С 8 июля сторонники заключенного в тюрьму экс-главы государства начали устраивать беспорядки. Для подавления протестов в провинции Гаутенг, центром которой является столицы республики Йоханнесбург, и Квазулу-Натал были направлены войска. Как писал сайт kp.ru, заместитель министра государственной безопасности ЮАР Зизи Кодва сообщил, что организаторы протестов планировали свергнуть нынешнюю власть.