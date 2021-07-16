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Общество16 июля 2021 18:31

Путин поручил обеспечить реализацию программы развития медицинской реабилитации

На эти цели планируют выделить 100 млрд рублей
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить разработку и реализацию программы развития медицинской реабилитации на период с 2021 по 2026 годы.

«Правительству Российской Федерации обеспечить: с учётом ранее данных поручений разработку и реализацию программы развития медицинской реабилитации на 2021 - 2026 годы», - говорится в поручении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства дал поручение предусмотреть финансирование программы за счёт средств федерального бюджета в размере 100 миллиардов рублей, из которых 60 миллиардов рублей должны быть выделены в 2021- 2024 годах.

Уточняется, что Путин также поручил подготовить доклад о выполнении поручения до 15 августа текущего года, после чего готовить доклады один раз в полгода.

Напомним, 19 июня, на съезде «Единой России» глава государства призвал правительство в текущем году запустить специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации и выделить на это по меньшей мере 100 миллиардов рублей.