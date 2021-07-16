В кафе и ночных клубах Москвы после отмены QR-кодов будут проверять соблюдение ограничений Фото: Евгения ГУСЕВА

Проверки на соблюдение противоэпидемических мер продолжатся в кафе и ночных клубах Москвы и после отмены обязательных QR-кодов. Такое заявление в пятницу, 16 июля, сделал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

Немерюк отметил, что с понедельника, 19 июля, когда QR-коды не будут обязательными в кафе и ресторанах, все требования главных санитарных врачей России и столицы должны соблюдаться в таком же формате.

«Это касается и ночных заведений, и клубов. Проверки также будут проводиться на регулярной основе», - сказал заместитель руководителя аппарата мэра столицы в интервью телеканалу Россия-24.

Как писал сайт kp.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что российская столица отменяет QR-коды для посещения заведений общественного питания в связи с улучшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Несмотря на это, градоначальник напомнил, что москвичи по-прежнему должны соблюдать все меры предосторожности.