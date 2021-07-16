Российский экономист уверен, что Меркель договорится с Байденом о запуске «Северного потока-2»

Аналитик оценил газовые перспективы Украины после переговоров Меркель и Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов объяснил, какие перспективы открываются перед Украиной с учетом переговоров Джо Байдена и Ангелы Меркель. Стороны обсуждали запуск «Северного потока-2» и пока Германия настаивает, чтобы частично был сохранен транзит за Украиной.

Аналитик уверен, такая позиция канцлера продиктована «Минскими соглашениями», после подписания документа у Меркель появились определенные обязательства. У нового канцлера Германии их не будет.

- После запуска на полную мощность "Северного потока – 2" необходимости в транзите газа через Украину не будет. Меркель необходимо решение сейчас. Украина, конечно же, хочет получить максимальный объем на максимальный срок – это 15 лет с гарантией «качай и плати». На это никто не пойдет, - рассуждает эксперт.

По мнению эксперта, Меркель все же удастся найти компромисс с США в вопросе запуска «Северном потоке -2». ЕС заинтересованы в качественном и недорогом российском газе.

- Украина либо возьмет синицу в руках, пока есть Меркель и можно получить договоренности на минимальную прокачку, либо попытается "поехать в Лас-Вегас", поставить все на выборы и ждать, кто победит, - заключил Абзалов в беседе с Life.ru.

Что касается новых санкций в отношении России из-за газопровода, то, по мнению аналитика, их не последует. В США признают, что давление не приносит желаемого результата.