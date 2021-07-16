Совбез Украины намерен ужесточить требования для въезда из пяти стран из-за коронавируса Фото: REUTERS

Киев намерен ужесточить требования для въезда из пяти стран, в том числе России и Белоруссии, из-за распространения индийского штамма коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.

Как уточнил секретарь СНБО из-за распространения индийского штамма коронавируса Украина может ужесточить требования для въезда гражданам Белоруссии, России, Индии, а также ещё двух странах Европейского союза.

«Мы не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры по этим странам», - отметил он.

Как уточнил Данилов, Киев будет «ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые будут приезжать».

Напомним, днем ранее, 15 июля, японские власти ужесточили ограничения для прибывающих в страну из Москвы. Как заявили в Министерстве иностранных дел Японии, новые требования связаны с распространением в российской столице мутации штамма коронавируса, «вызывающего серьезную обеспокоенность». Еще в начале июля 2021 страна ужесточила меры на въезд из 41 страны и региона, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.